Senato: Parrini a La Russa, ‘prossimo 25 aprile prenda esempio da Mattarella, le farà bene’

Ottobre 30, 2022

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – “Allora caro Presidente La Russa. Letta la sua ultima incredibile intervista, ho da dirle due cose semplici semplici. Lei non è più un dirigente del Msi o di An. E non è più solo un dirigente di Fdi. Lei è la seconda carica dello Stato. Ha giurato sulla Costituzione antifascista nata dal 25 Aprile. Non può permettersi di svilire né l’antifascismo né il 25 Aprile. Ha detto che antifascismo e fascismo sono entrambi superati. No caro Presidente: il fascismo è stato superato grazie all’antifascismo che lo ha sconfitto e i cui valori sono sempre validi. Infine, un consiglio su come comportarsi il prossimo 25 Aprile: prenda esempio da Sergio Mattarella. Non sbaglierà. E le farà comunque molto bene”. Così su Facebook il senatore del Pd Dario Parrini.