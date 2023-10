Senato: Pirro (M5s), ‘gestaccio e labiale inqualificabile di De Carlo, degni di una stalla’

Ottobre 4, 2023

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “Fatto increscioso” al termine delle Commissioni congiunte IX e X a Palazzo Madama: “quando ho fatto presente che c’era stato dato troppo poco tempo per valutare il parere posto in votazione, il presidente, senatore De Carlo (Fdi – ndr), ha seguito la mia uscita con un gestaccio ed un labiale più che eloquente per mandarmi… non ripeto quello che ha detto”. Ad intervenire in Aula del Senato è Elisa Pirro (M5s) che nel denunciare la “violazione del Codice di condotta dei senatori” aggiunge: “Mi auguro che si voglia stigmatizzare questo comportamento perché non è la prima volta che parlamentari di maggioranza non essendo in grado di replicare con l’intelletto alle legittime rimostranze dell’opposizione, lo facciano con gesti e versi più degni di una stalla che del contesto di un Parlamento”.

“Non sono intervenuta ieri perché sono venuta a conoscenza solo a – posteriori dei gestacci inqualificabili del presidente De Carlo”, ha precisato la senatrice pentastellata. Le “verifiche necessarie” alla Presidenza, ha replicato la vice presidente Castellone (M5s).