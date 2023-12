Senato: portavoce La Russa, ‘ieri Calenda oggi Pagliarulo, loro menzogne non fanno più notizia’

Dicembre 17, 2023

Roma, 17 dic (Adnkronos) – “Ieri Calenda, oggi Pagliarulo: sono sempre gli stessi, non si smentiscono mai. Capovolgono a loro piacimento un concetto del Presidente La Russa espresso in modo molto chiaro. Sono irreversibili. Le loro menzogne non fanno più notizia”. Lo dice Emiliano Arrigo, portavoce del presidente del Senato.