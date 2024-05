Senato: questore De Poli, ‘congratulazioni e buon lavoro a Toniato’

16 Maggio 2024

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Congratulazioni e auguri di buon lavoro al dottor Federico Toniato, eletto per acclamazione, stamane in Consiglio di presidenza, nuovo segretario generale del Senato della Repubblica. Sono certo che la sua competenza e professionalità, la sua esperienza esempio di dedizione al servizio della Nazione e dei Cittadini, saranno una garanzia per il futuro di Palazzo Madama. Un ringraziamento di cuore vorrei rivolgerlo alla dottoressa Elisabetta Serafin per la serietà e l’impegno con cui ha svolto il suo lavoro, in una stagione importante per la vita delle nostre Istituzioni”. Lo afferma il senatore questore Antonio De Poli.