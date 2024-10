Senato: Renzi a La Russa, ‘non sia supporter ma arbitro e stia al suo posto’

10 Ottobre 2024

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – Attacco di Matteo Renzi al presidente del Senato, Ignazio La Russa, durante il Question time. L’ex premier ha preso la parola dopo la risposta del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, alla sua interrogazione sulla nomina di Fabio Tagliaferri a presidente e amministratore delegato di Ales. “Mi dispiace averla vista tremare come l’hanno vista da casa anche perché non vi era alcun intento malevolo”, ha esordito il leader di Italia viva rivolto all’esponente dell’Esecutivo. “Non l’ho vista questa cosa, la pregherei di essere corretto”, è intervenuto allora La Russa. “Presidente -ha replicato Renzi- faccia l’arbitro, non faccia il supporter, si limiti a tifare Inter, Fratelli d’Italia la tifa in un’altra sede, anche lei, stia al suo posto”. “Non trasformi il Question time in un’occasione di polemica”, si è limitato a rispondere La Russa.