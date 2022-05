Senato: Rosato, ‘3 M5S non hanno votato Licheri, hanno litigato tutta la notte’**

Maggio 18, 2022

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – Alla Commissione Esteri per chi ha votato Iv? “Noi abbiamo fatto tutti i tentativi possibili per convincere M5S a trovare un presidente condiviso da tutti. E’ molto probabile che la nostra sia stata una scheda bianca, è sicuro”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Ettore Rosato, coordinatore di Italia Viva e vicepresidente della Camera. “Anche Petrocelli, è ufficiale, non è più del M5S, e comunque anche se lo fosse stato avremmo dovuto trovare un nome condiviso da tutti”.

Secondo lei anche all’interno del Movimento ci sono stati dei dissidi? “Conte e Di Maio, è palese, hanno litigato sul nome per la Commissione: Conte voleva Licheri e Di Maio la senatrice Nocerino. Ed è probabile – ha aggiunto a Rai Radio1 Rosato – che ci siano tre senatori 5S che non hanno votato Licheri, è sicuro, so che si stavano tirando le coltellate. Le mie info sono che hanno litigato tutta la notte”.

L’ex premier ha molto criticato la scelta del nuovo Presidente della Commissione. “Quando si dà in mano un pallottoliere a Conte i risultati sono disastrosi, questo è un dato di fatto…” E’ vero che volete i 5S fuori dalla maggioranza? “Non vogliamo assolutamente far uscire Conte dalla maggioranza – ha concluso Rosato a Un Giorno da Pecora – nel modo più assoluto. Lui però secondo me ha in testa solo le elezioni, nient’altro”.