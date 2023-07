Luglio 6, 2023

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – La vicepresidente Anna Rossomando ha incontrato questa mattina a Palazzo Madama, in rappresentanza del Senato, la leader dell’opposizione in Bielorussia e Capo di Gabinetto di Transizione Unificato, Sviatlana Tsikhanouskaya. Al centro dell’incontro, la situazione in Bielorussia e il sostegno a iniziative in favore dei diritti politici e contro ogni tipo di repressione.