Roma, 14 ott. (Adnkronos) – Quello di ieri al Senato è stato l’ultimo inciampo per il centrodestra? Non ce ne saranno altri? “Non ho la sfera di cristallo, conto sia così..”. Così Matteo Salvini, parlando con i cronisti in Transatlantico subito dopo l’elezione di Lorenzo Fontana alla presidenza della Camera.