Senato: Segre, ‘atmosfera agghiacciante per guerra, follia senza fine, pace urgente’

Ottobre 13, 2022

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “Incombe su tutti noi in queste settimane l’atmosfera agghiacciante della guerra tornata nella nostra Europa, vicino a noi, con tutto il suo carico di morte, distruzione, crudeltà, terrore…una follia senza fine. Mi unisco alle parole puntuali del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: ‘la pace è urgente e necessaria. La via per ricostruirla passa da un ristabilimento della verità, del diritto internazionale, della libertà del popolo ucraino’”. Lo ha affermato la senatrice a vita Liliana Segre, aprendo la prima seduta del Senato della diciannovesima legislatura.