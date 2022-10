Senato: Segre, ‘saluto Mattarella, Papa Francesco e Napolitano’

Ottobre 13, 2022

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “Rivolgo il più caloroso saluto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e a quest’Aula. Con rispetto, rivolgo il mio pensiero a Papa Francesco. Certa di interpretare i sentimenti di tutta l’Assemblea, desidero indirizzare al Presidente Emerito Giorgio Napolitano, che non ha potuto presiedere la seduta odierna, i più fervidi auguri e la speranza di vederlo ritornare presto ristabilito in Senato”. Così la senatrice a vita Liliana Segre ha iniziato il suo discorso per l’apertura della prima seduta della diciannovesima legislatura.