Senato: Sensi (Pd), ‘tolta possibilità di intervenire in commissione da remoto’

Gennaio 16, 2024

Roma, 16 gen (Adnkronos) – “Se non ho capito male hanno tolto al Senato la possibilità x i parlamentari di intervenire ai lavori in commissione da remoto. A meno che non sia, come credo, la paura della maggioranza di non avere i numeri e quindi di avere i senatori a tiro, mi pare, comunque, molto sbagliato”. Lo scrive su Twitter il senatore del Pd Filippo Sensi.