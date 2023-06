Senato: Standing ovation aula dopo auguri La Russa a Napolitano

Giugno 28, 2023

Roma, 28 giu (Adnkronos) – Standing ovation dell’aula del Senato dopo l’intervento del presidente Ignazio La Russa per ricordare la ricorrenza dei 98 anni di Giorgio Napolitano. “Proprio quest’anno ricorrono i 70 anni di vita parlamentare di Napolitano, entrò in Parlamento il 25 giugno del ’53”, ha premesso La Russa parlando del presidente emerito come del “testimone di una politica che si fa cultura e di una cultura politica che si fa istituzione”.

Il presidente del Senato ha sottolineato: “Per Giorgio Napolitano politica, cultura e istituzioni sono vita e passione ma anche razionalità e coerenza con la sua appartenenza politica. La ragione politica per Giorgio Napolitano è anche ragione storica che iscrive la sua e le nostre biografie, anche del presidente Napolitano, dentro una storia più grande cui ciascuno si sente di appartenere”.