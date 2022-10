Ottobre 10, 2022

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – Tra i primi ad arrivare in Senato stamattina per la registrazione, Giulio Terzi di Sant’Agata. L’auspicio dell’ex ministro degli Esteri, senatore alla prima legislatura di Fratelli d’Italia è “una politica estera nell’interesse della nazione”. Terzi, come tutti i suoi nei colleghi, ha sbrigato tutte le formalità e ritirato il kit per i nuovi componenti di palazzo Madama nella sala caduti di Nassirya.