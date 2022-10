Senato: Terzo Polo respinge accuse, voti a La Russa da Pd-M5s per blindare vicepresidenze’**

Ottobre 13, 2022

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “Ma li avete visti i nostri? Avete visto Carlo e Matteo che sono entrati e usciti al volo dalla cabina… ma di che stiamo parlando”. Lo sfogo con l’Adnkronos in Transatlantico alla Camera di un big di Azione sulle accuse che stanno piovendo sul Terzo Polo sul voto di oggi al Senato e il sostegno di parte dell’opposizione che ha permesso di eleggere Ignazio La Russa al primo colpo nonostante siano mancati i voti di Fi.

Dicono che voi del Terzo Polo siate andati in soccorso di La Russa per assicurarvi il sostegno della maggioranza sulle vicepresidenze… “Allora, mettiamola così. C’è un signore di Ferrara che da 25 anni fa questi giochetti in Parlamento. E lo si vedrà la prossima settimana -sostiene il dirigente calendiano-, quando verranno eletti vicepresidenti al Senato Dario Franceschini e Stefano Patuanelli. Loro hanno già l’accordo e si sono blindati con La Russa per non avere scherzi quando ci si voterà”.