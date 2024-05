Senato: Toniato nuovo segretario generale, prende posto Serafin

16 Maggio 2024

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – Federico Toniato è il nuovo segretario generale del Senato. E’ quanto deliberato dal consiglio di presidenza di Palazzo Madama, guidato dal presidente Ignazio La Russa, che aveva già proposto nella seduta di martedì scorso il nome di Toniato, attuale vicesegretario, per succedere a Elisabetta Serafin, che ha ricoperto l’incarico di segretario generale a partire dal 2011.

Classe ’75, padovano, Toniato è entrato in Senato per concorso nel 2000, con il ruolo di consigliere parlamentare. Con Mario Monti presidente del Consiglio viene chiamato a Palazzo Chigi come vice segretario generale, poi rientra in Senato. Alla fine del 2014, a Palazzo Madama è stato nominato numero due di Serafin. Serafin è stata nominata presidente di Saipem Spa.