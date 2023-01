Senato: Valente (Pd), ‘da destra attacco continuo a libertà donne’

Gennaio 18, 2023

Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Dopo il ddl Gasparri, arriva il ddl Menia per riconoscere personalità giuridica al concepito. Evidentemente Fdi non voleva sentirsi da meno rispetto a Fi, nell’attacco alle libertà e ai diritti delle donne di disporre del proprio corpo e di autodeterminarsi. La premier Meloni aveva promesso di non mettere mano alla legge 194, ma non serve”. Lo dice la senatrice del Pd Valeria Valente.

“Basterebbe approvare un di questi ddl per svuotarla, renderla un orpello. A parte l’abominio giuridico, visto che l’evento della nascita non può essere irrilevante ai fini per esempio dei diritti ereditari, questa destra conferma la visione arcaica, patriarcale della donna e della famiglia già espressa anche nella Finanziaria, sul fisco, sulle pensioni. Sappiano che noi in Parlamento non staremo a guardare, così come le donne italiane, le associazioni femminili e femministe. L’Italia è più avanti, aprano gli occhi”.