Ottobre 18, 2022

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “La Russa, Presidente del Senato, si muove ancora da colonnello di Fdi: battutacce, incursioni a Via della Scrofa, dichiarazioni. Dobbiamo abituarci, dice. No. Deve abituarsi lui a serietà istituzionale, terzietà. E via quella vergogna del busto di Mussolini che tiene a casa”. Così Walter Verini del Pd su twitter.