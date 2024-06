Serbia: Foti (Fdi), ‘sdegno e preoccupazione per attacco Belgrado’

29 Giugno 2024

Roma, 29 giu. (Adnkronos) – “L’attacco all’ambasciata di Israele a Belgrado in cui è rimasto ferito un poliziotto ed è stato ucciso l’assalitore, suscita sdegno e preoccupazione. La classificazione dell’episodio come terrorismo di stampo jihadista wahabita, deve invitare tutti a una profonda riflessione sulla sicurezza sul territorio europeo in un contesto geopolitico sempre più delicato. Fratelli d’Italia, oltre a esprimere solidarietà all’ambasciata israeliana in Serbia, conferma la più ferma vicinanza allo Stato d’Israele”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.