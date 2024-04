Servizi: Leone, ‘Valensise garanzia di professionalità ed equilibrio’

9 Aprile 2024

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “Desidero esprimere tutta la mia più viva soddisfazione per la nomina da parte del Governo del dottor Bruno Valensise come direttore dell’Aisi. La grande esperienza, la professionalità e il suo comprovato equilibrio saranno garanzie di successo per l’Istituzione e di prestigio per il Paese”. Lo afferma Antonio Leone, già presidente del Consiglio di Presidenza dei giudici tributari.