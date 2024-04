Servizi: Mantovano su Report, ‘segreto Stato necessario per tutelarne riservatezza’

13 Aprile 2024

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega ai servizi, Alfredo Mantovano, interviene su ‘Il Giornale’ riguardo a un articolo, pubblicato ieri dal quotidiano, sul segreto di Stato opposto sui legami tra Intelligence e la trasmissione ‘Report’, riguardo alla vicenda del video dell’incontro in Autogrilli tra Matteo Renzi e l’allora numero 2 del Dis Marco Mancini.

“Si ribadisce (come già comunicato nella nota pubblicata sul sito del Governo il 21 novembre 2022) – ricorda Mantovano – che il Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza oppose il segreto di Stato, nel corso del procedimento penale avviato a seguito della citata trasmissione televisiva, su una serie di domande attinenti ai delicati aspetti interni dell’organizzazione e dell’azione degli Organismi di informazioni, in relazione alla sola esigenza di tutelarne la necessaria riservatezza”.

“Medesime esigenze che avevano indotto il Direttore del Dis, all’inizio della deposizione, a chiedere che l’acquisizione delle informazioni avvenisse esclusivamente da parte dell’Autorità giudiziaria e non, invece, alla presenza del difensore della parte offesa nel contesto delle indagini difensive. Nel corso delle indagini si è, invece, puntualmente corrisposto alle specifiche richieste formulate dall’Autorità giudiziaria. L’opposizione del segreto – confermata dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel giugno 2022 con atto classificato “riservatissimo” inviato alla competente Autorità giudiziaria – è stata a suo tempo comunicata,nei termini di legge, all’ambito istituzionale proprio, costituito dal Copasir. Il citato Comitato, nella circostanza, non ha inteso formulare alcuna osservazione al riguardo. Nessuna obiezione sull’opposizione, inoltre, è stata rappresentata dall’Autorità giudiziaria procedente, né, peraltro, risulta che le informazioni coperte dal segreto abbiano avuto alcun rilievo nella formulazione della richiesta di archiviazione che, invece, si è basata sull’esame del merito. Ciò premesso si invita ad evitare ricostruzioni che possano indurre a erronee rappresentazioni sulle finalità dell’opposizione del segreto di Stato”, conclude Mantovano.