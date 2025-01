Servizi: Meloni, ‘Vittorio Rizzi a capo del Dis’ (2)

9 Gennaio 2025

(Adnkronos) – Rizzi, ha ricordato quindi la premier, “è vicedirettore di Aisi, ha alle sue spalle una carriera estremamente prestigiosa nella Polizia di Stato, all’interno della quale ha raggiunto straordinari risultati operativi, apprezzati sia all’interno che al di fuori dei confini nazionali. Uno dei suoi incarichi è stato quello di vicedirettore generale del dipartimento di Pubblica sicurezza. Ricordo anche l’esperienza internazionale che in un ruolo come quello del Dis è importante: copresidente del Gruppo di lavoro dei 27 Paesi dell’Unione europea che devono prevenire il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nelle risorse del Next generation Eu; membro titolare dell’Italia nel management board di Europol; ha guidato per ben due volte la delegazione italiana nel G7 dei ministri degli Interni”.