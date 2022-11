Servizi: Renzi, ‘Belloni? Fuori luogo capo Dis da Meloni alla Camera’

Novembre 22, 2022

Roma, 22 nov. (Adnkronos) – “Per me un direttore dei servizi segreti non diventa presidente della Repubblica in una notte. Se poi vuole andare a pranzo con il ministro degli Esteri faccia pure, ma non sta a lei dire ‘Di Maio e’ stato leale’. Poi ho trovato fuori luogo che la presidente del Dis sia andata dalla presidente del Consiglio alla Camera. Questa è forma, la sostanza è che la dottoressa Belloni non e’ andata al Quirinale perchè noi abbiamo detto di no”. Così Matteo Renzi in una conferenza stampa al Senato.