Servizio civile: Abodi, ‘in bando 2023 coinvolgimento più grande numero volontari’

Dicembre 15, 2022

Roma, 15 dic. – (Adnkronos) – “Questa mattina è stato pubblicato il bando per il Servizio Civile Universale 2023 che prevede il coinvolgimento del più grande numero di volontari da quando è stato istituito il servizio su base volontaria, grazie anche alle straordinarie finanziarie risorse messe a disposizione dal Next Generation Eu”. Così il ministro dello sport e delle politiche giovanili Andrea Abodi in una nota.

“Il bando, con i suoi 71.550 posti che saranno associati a progetti italiani ed esteri, rappresenta una grande opportunità per ragazze e ragazzi di essere protagonisti in un ampio spettro di progettualità: dall’assistenza sociale all’educazione, dalla tutela del territorio, dell’ambiente e dei beni culturali, alla promozione della pace e della prevenzione dei conflitti -aggiunge Abodi-. Sono orgoglioso che il Ministero per lo Sport e i Giovani, in collaborazione con istituzioni nazionali e regionali, insieme a un’articolata serie di enti coinvolti, metta a disposizione di decine di migliaia di volontari italiani del Servizio Civile una emozionante esperienza di grande valore civico, personale e professionale che, sono certo, contribuiranno a far crescere le nostre comunità locali e la Nazione, migliorandone la qualità della vita”.