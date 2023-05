Maggio 14, 2023

Roma, 14 mag (Adnkronos) – “Il 14 maggio 2004 Walter Schepis perse la vita in un incidente stradale. Un ragazzo perbene, innamorato della vita, che aveva fatto della politica la sua più grande passione. A distanza di 19 anni, desidero ricordarlo per la sua tenacia e determinazione. Non dimentichiamo”. Lo scrive Giorgia Meloni su Twitter nell’anniversario della scomparsa del giovane dirigente della Sinistra giovanile.