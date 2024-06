Sgariglia (Mit): “Con regolamento Ten-T Italia strategica nel Mediterraneo”

26 Giugno 2024

Roma, 26 giu. – (Adnkronos) – “L’adozione del regolamento Ten-T vede l’Italia ricoprire un luogo strategico nel Mediterraneo. Il corridoio scandinavo Mediterraneo rappresenta un corridoio importante e finalmente abbiamo l’inclusione del Porto di Civitavecchia, questo consentirà di attrarre incentivi europei ma questo comporta grandi sforzi di adeguamento per rispettare determinati requisiti”. Lo sottolinea Maria Giovanna Sgariglia, Direttore Generale Ministero delle Infrastrutture e Trasporti intervenendo alla conferenza Final Event – Fast Track to the Sea che si è tenuta a Civitavecchia.

“Altra novità che si apprezza – continua – è la conversione del concetto da autostrada del mare a rotte marittime, saranno incentivati rapporti commerciali con Paesi vicini. Importante anche la connessione con il Corridoio Mar Baltico fino a Bari”.