Ottobre 16, 2022

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “79 anni fa Roma conosceva l’orrore della deportazione dei suoi figli ebrei. Una tragedia che non può essere dimenticata. Per onorare la memoria delle vittime. Per insegnare ai giovani ad esecrare la barbarie della guerra. Per dare ancora più senso a pace, libertà e democrazia”. Così Elisabetta Casellati su twitter.