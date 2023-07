Shoah: Cucchi (Avs), ‘fondamentale istituzione museo, senza memoria non c’è futuro’

Luglio 11, 2023

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “L’istituzione di un museo dedicato alla Shoah è di fondamentale importanza, è necessario ricordare: senza memoria non c’è futuro”. Inizia così l’intervento in Senato di Ilaria Cucchi, senatrice dell’Alleanza Verdi e Sinistra. “Mancava a Roma e in Italia un memoriale permanente per le vittime dell’Olocausto, per onorare la loro memoria e preservare le testimonianze delle atrocità commesse durante il periodo più buio della storia umana. Un museo dedicato alla Shoah ha un ruolo educativo cruciale, offrendo a tutti, in particolare alle nuove generazioni, la possibilità di conoscere in modo approfondito l’orrore dell’Olocausto”, dice ancora Cucchi.

“Un museo di questo tipo svolgerà un ruolo nel promuovere la comprensione interculturale e l’importanza del rispetto per le diversità. Dall’istituzione di questi luoghi, dovremmo saper cogliere elementi di positività per migliorare il nostro presente, affinché quell’orrore non accada mai più. Per questo Alleanza Verdi e Sinistra vota a favore di questo provvedimento”, conclude la senatrice rossoverde.