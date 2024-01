Shoah: De Cristofaro, ‘parole Ester Mieli inaccettabili’

Gennaio 28, 2024

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “La senatrice Mieli continua nella sua indecente campagna contro la sinistra, a suo avviso colpevole di antisemitismo. Davvero non si comprende come possa continuare a svolgere con equilibrio il suo ruolo nell’Ufficio di presidenza della Commissione per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo e antisemitismo, presieduta con grande autorevolezza e rigore dalla senatrice Segre. Le parole contenute nell’intervista della senatrice Mieli sono inaccettabili e vanno rimandate al mittente”. Lo afferma il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del Gruppo Misto di Palazzo Madama.

“Ma del resto -aggiunge- di cosa stupirsi, la senatrice fa parte di un partito che non riesce a condannare i saluti romani e a dirsi antifascista. Farebbe bene a interrogarsi su questo, piuttosto che accusare la sinistra”.