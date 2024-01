Shoah: Gasparri (Fi), ‘paradossale indire manifestazione pro-Palestina’

Gennaio 25, 2024

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – “Condivido le preoccupazioni e l’appello del presidente della Comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun, circa la manifestazione pro-Palestina che, il 27 gennaio, si terrà a Roma nel ‘Giorno della Memoria’. É paradossale indire questa manifestazione nel giorno in cui viene ricordata una delle tragedie più dolorose della storia dell’umanità. Ed in un momento storico delicato come quello che stiamo vivendo, tra l’aggressione fondamentalista di Hamas, del 7 ottobre, ed i violenti scontri scoppiati a Vicenza qualche giorno fa”. Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri.

“Rinnovo la mia vicinanza alle comunità ebraiche in Italia e allo Stato di Israele. Si dovrebbero assumere iniziative per fermare questo clima di odio e di astio, non alimentarlo con manifestazioni provocatorie e temerarie”, conclude.