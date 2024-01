Shoah: Gasparri, ‘Giorno del Ricordo sia dedicato anche a sofferenze ebrei attaccati da terrorismo’

Gennaio 23, 2024

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “Condivido la preoccupazione della presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche, Noemi Di Segni, circa i toni di alcuni docenti e di alcuni politici che parlano in maniera rozza dell’aggressione che Israele ha subito, il 7 ottobre, dai terroristi islamici di Hamas. I fatti vengono ribaltati e vengono interpretati falsamente. E purtroppo queste distorsioni si estendono anche alle tragedie della storia che hanno colpito in maniera tragica gli ebrei nel secolo scorso. Siamo accanto a Noemi Di Segni, alle comunità ebraiche e riteniamo che la celebrazione del Giorno del Ricordo quest’anno dovrà essere dedicata non soltanto alle sofferenze degli ebrei massacrati nel ‘900, ma anche alle sofferenze degli ebrei che oggi vengono aggrediti dal terrorismo fondamentalista. Anche per questo siamo accanto allo Stato di Israele e agli ebrei di ogni parte del mondo”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.