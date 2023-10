Shoah: in aula alla Camera Ddl su Museo a Roma, ‘punto terminale di un percorso di convergenza’

Ottobre 16, 2023

Roma, 16 ott (Adnkronos) – In aula alla Camera si è svolta la discussione generale sul disegno di legge ‘Istituzione del Museo della Shoah in Roma’, già approvato all’unanimità al Senato. Nel corso della seduta ha preso la parola, oltre ai rappresentanti dei vari gruppi, anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

“L’approdo in Aula non ha nulla di formale e di procedurale. È un momento davvero particolare quello in cui avviene questo incardinamento”, ha spiegato il relatore Federico Mollicone (FdI) sottolineando tra l’altro “il percorso di convergenza politica, istituzionale e culturale di cui esso rappresenta il punto di termine qui in aula”.

“Stiamo parlando di un progetto che la città attende da molti anni”, ha proseguito Mollicone spiegando tra le altre cose: “Sono già iniziati i lavori a villa Torlonia oggi: lo abbiamo annunciato, lo abbiamo fatto in 11 mesi. Vorrei sottolineare che il percorso parlamentare che ci ha portato qui in assemblea è stato caratterizzato da un clima particolare di condivisione, convinzione e trasversalità, che ha legato, non solo il Parlamento e il governo, ma anche tutte le forze politiche”.