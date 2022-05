Shoah: Liliana Segre invita Chiara Ferragni a visitare Memoriale Milano**

Maggio 18, 2022

Milano, 18 mag. (Adnkronos) – La senatrice a vita Liliana Segre invita Chiara Ferragni a visitare il Memoriale della Shoah di Milano. “Mi piacerebbe molto incontrare Chiara Ferragni e invitarla a visitare con me il Memoriale della Shoah di Milano”, sono le parole della senatrice riportate da LaRepubblica.it. L’imprenditrice, influencer, che conta ormai 27 milioni di follower su Instagram, potrebbe contribuire a portare più giovani a visitare il Memoriale.

“Il fatto che i ragazzi conoscano poco questo luogo e le storie che vi sono custodite, è il mio cruccio”, ha detto Segre a margine della sua ultima visita al Binario 21. “Questo mi addolora, quando mi tocca ricordare che cosa ho vissuto io e cosa hanno vissuto milioni di ebrei, condannati per la sola colpa di esser nati. Se i giovani non arrivano, è stato tutto inutile? Se Chiara Ferragni venisse qui con me, molti adolescenti si interesserebbero a questo argomento e verrebbero qui a vedere quel che è successo a me e a tanti altri, fra cui i tanti che non sono mai tornati dal viaggio verso l’orrore”.