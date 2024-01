Shoah: Magi, ‘da Meloni mi aspettavo proposta per aumento fondo vittime, la faremo noi’

Gennaio 24, 2024

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “Ringrazio la presidente Meloni ma la sua risposta non è soddisfacente”. Così Riccardo Magi di Più Europa in aula al premier time sui risarcimenti alle vittime delle stragi nazifasciste fra il 1939 e il 1945. “Mi sarei aspettato che la presidente proponesse di aumentare il fondo” per la vittime “magari con una proposta da votare in aula in modo trasversale o magari con uno dei tanti decreti. Aspetto che arrivi dal governo questa proposta altrimenti la faremo noi. Sarebbe il modo di celebrare il Giorno della Memoria in modo non solo retorico”.