Shoah: Malan-Foti, ‘solidarietà a Ester Mieli per attacchi vergognosi’ ‘

Gennaio 28, 2024

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “Solidarietà alla senatrice Ester Mieli per i vergognosi attacchi che sta subendo dalla sinistra e dal Pd per aver chiesto parole chiare contro ogni forma di antisemitismo. Ester è una donna tenace e coraggiosa che non si farà intimidire da chi è arrivato a chiedere che sia estromessa dalla Commissione di contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo e antisemitismo”. Lo affermano i capigruppo di Fratelli d’Italia al Senato e alla Camera Lucio Malan e Tommaso Foti.