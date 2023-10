Shoah: Meloni, ‘rastrellamento ghetto atrocità che deve essere monito’

Ottobre 16, 2023

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Il 16 ottobre 1943 si è compiuto uno dei crimini più efferati che la storia italiana abbia mai conosciuto. Alle prime ore del mattino i nazisti, con la complicità fascista, fecero scattare nella Capitale una spietata caccia all’uomo. 1259 innocenti vennero portati via dalle loro case per essere deportati nei campi di sterminio. Tra di loro anche oltre duecento bambini, strappati alla loro innocenza per essere condannati a morte. Solo in sedici fecero ritorno dall’abisso di Auschwitz. Un’atrocità che ha segnato per sempre la storia del popolo italiano e che deve essere da monito affinché niente di simile possa ancora accadere, anche sotto altre vesti”. Così la premier Giorgia Meloni a margine dell’incontro avuto oggi a Palazzo Chigi con il presidente della Comunità Ebraica di Roma, Victor Fadlun, in occasione dell’80esimo anniversario del rastrellamento degli Ebrei di Roma.

“In questa giornata – le parole della presidente del Consiglio – rinnoviamo il nostro impegno per mantenere viva la memoria di quei fatti terribili e per combattere, in ogni sua forma, nuova e antica, il virus dell’antisemitismo. Il Governo esprime la sua vicinanza alla Comunità Ebraica di Roma, ai famigliari e ai discendenti dei deportati. Oggi più che mai, a seguito del terribile attacco di Hamas, ribadiamo la nostra solidarietà all’intero popolo d’Israele, ferito nuovamente dall’odio antisemita”.