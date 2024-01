Shoah: Mirabelli, ‘parole Mieli un paradosso’

Gennaio 28, 2024

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “Siamo ormai al mondo capovolto. Da giorni esponenti di Fratelli d’Italia, buon’ultima oggi la senatrice Mieli sul Corriere, impartiscono lezioni su come si combatte l’antisemitismo e si dicono preoccupati da una sinistra che sarebbe ambigua. Insomma, chi vanta nelle proprie file e in quelle del Governo esponenti che amavano fino a poco tempo vestirsi da ufficiali delle SS e chi non riesce a definirsi antifascista adesso vuole spiegare a chi della lotta ai totalitarismi e all’antisemitismo ha fatto da sempre un elemento identitario cosa bisogna fare. Un paradosso”. Lo scrive su Facebook il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del Gruppo del Pd.