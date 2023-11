Shoah: pietre di inciampo oltraggiate, Procura Roma apre inchiesta, si indaga per odio razziale

Novembre 6, 2023

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta in relazione all’oltraggio di quattro pietre d’inciampo vandalizzate la scorsa settimana nel quartiere Trastevere. Nel fascicolo, affidato ai magistrati dell’antiterrorismo coordinati dal procuratore capo Francesco Lo Voi, si indaga per danneggiamento con l’aggravante dell’odio razziale. L’ultimo episodio era avvenuto in via Mameli dove sono state oltraggiate le pietre d’inciampo dedicate a Giacomo ed Eugenio Spizzichino, deportati nei campi di concentramento, dopo che il giorno prima sempre a Trastevere ne erano state danneggiate altre due in memoria di vittime romane della Shoah. Le indagini sono state affidate agli agenti della Digos che hanno già inviato un’informativa in procura.