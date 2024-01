Shoah: Rampelli depone al Verano corona al Muro del deportato

Gennaio 27, 2024

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “La Shoah ci costringe a guardare dritto all’orrore dell’umanità senza abbassare gli occhi. La dignità dell’uomo seviziata nella tragedia del popolo ebraico per la cieca furia nazifascista che ha insanguinato il ‘900, insieme a tutti i totalitarismi di ieri e al terrorismo di oggi, è di nuovo minacciata. I negazionismi, i riduzionismi, i giustificazionismi sono la breccia attraverso cui oggi divampa l’antisemitismo. Come ogni anno ci siamo recati a deporre una corona di fiori di fronte al Muro del deportato, monumento struggente presente all’interno del cimitero monumentale del Verano a Roma che vede scolpiti i nomi dei 2728 cittadini romani rastrellati e deportati nei campi di sterminio, dove quasi tutti morirono, osservando una pausa di silenzio per ricordarne il sacrificio”. Lo ha affermato il deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, partecipando con una delegazione di Fdi alla deposizione di una corona di fiori davanti al Muro del deportato presso il cimitero del Verano.