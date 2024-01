Shoah: Romeo, ‘contro Ester Mieli livore non democratico’

Gennaio 28, 2024

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “Solidarietà alla senatrice Ester Mieli per gli attacchi ricevuti dalle opposizioni. Come vicepresidente della commissione, ha osservato che c’è ancora molto lavoro da fare per contrastare il fenomeno dell’antisemitismo, alla luce degli scontri di Vicenza. Chiederne le dimissioni per aver espresso la propria opinione dimostra il livore che molto spesso alberga a sinistra, che poco ha a che fare con la democrazia”. Lo afferma il senatore Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega e componente della commissione Segre.