Shoah: Schlein, ‘non diventi un rigo su libro di storia’

Gennaio 24, 2024

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “Non dobbiamo permettere che la Shoah diventi un rigo o due sui libri di storia. Non deve diventarlo. Dobbiamo coltivare la memoria giorno per giorno, la paura – mentre passano gli anni e tanti testimoni ci lasciano – di sapere se saremo all’altezza di portare avanti questa testimonianza e questo impegno è anche mia. È stata una tragedia di impatto sconvolgente”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo alla presentazione del Libro di Emanuele Fiano ‘Sempre con me. Le lezioni della Shoah’, nella Sala della Regina, a Montecitorio.