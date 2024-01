Shoah: Tajani, ‘nessuno può dubitare di orrori compiuti dal nazifascismo’

Gennaio 28, 2024

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni ha fatto una scelta storico-culturale condannando il fascismo. Io sono stato uno degli oratori ufficiali in Israele della Giornata della memoria e ho ripetuto che siamo tutti ebrei, come disse Kennedy. Non credo che ci sia qualcuno che possa avere dubbi sugli orrori compiuti dal nazifascismo su ebrei, rom e omosessuali”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo a In Mezz’ora, su Raitre.