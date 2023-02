Short Track: Gios, ‘con Fontana stiamo andando nella giusta direzione, Malagò decisivo’

Febbraio 10, 2023

Roma, 10 feb. (Adnkronos) – “Stiamo procedendo nella giusta direzione e siamo contenti del fatto che Arianna abbia manifestato la volontà di continuare a gareggiare per l’Italia, e noi siamo più che contenti”. Lo dice all’Adnkronos il presidente della Federghiaccio, Andrea Gios, commentando le parole di quello del Coni, Giovanni Malagò, che ha oggi prospettato la soluzione del contenzioso tra Arianna Fontana e la Fisg. “Giovanni è stato decisivo, è stato contattato da Arianna e si sono chiariti -sottolinea Gios-. Io sono perfettamente allineato con Malagò, ci eravamo sentiti, la posizione del Coni è condivisa con la Federazione al 100%”.

Che succede ora? “Da quel che posso capire io Arianna ha manifestato l’intenzione di continuare a pattinare per l’Italia, noi, secondo il progetto iniziale, mettiamo le risorse perché si alleni in piena autonomia. Che l’allenatore sia il marito non è stato mai messo in discussione: lei gareggerà per la squadra nazionale e avrà il tecnico della federazione, nelle gare singole il marito. Questo accordo era già stato definito e comunicato a Fontana dal 10 gennaio. Siamo in linea con quanto previsto”. Tanto rumore per nulla, dunque? “Adesso -nota Gios- si aggiunge il fatto che Fontana ha evidenziato dei comportamenti scorretti che erano già stati valutati dalla procura federale: lei ha già richiesto l’accesso agli atti, se ha degli elementi nuovi noi li rimanderemo alla procura federale”.