Short Track: riparte la Coppa del Mondo, 10 azzurri convocati a Dresda per la quinta tappa

Febbraio 6, 2024

Dresda, 6 feb. – (Adnkronos) – La Coppa del Mondo di short track è pronta a ripartire. Da venerdì 9 a domenica 11 febbraio, infatti, andrà in scena la tappa di Dresda (Germania), la quinta della stagione nonché la prima del nuovo anno. Saranno 10 gli azzurri impegnati sul ghiaccio della Joynext Arena, equamente suddivisi tra uomini e donne: Mattia Antonioli, Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Chiara Betti, Elisa Confortola, Gloria Ioriatti, Arianna Sighel e Arianna Valcepina. L’Italia è reduce dalle sei medaglie (quattro ori e due argenti) conquistate a gennaio agli Europei di Danzica (Polonia). Adesso l’obiettivo è proseguire sulla scia positiva per preparare al meglio i Campionati Mondiali di Rotterdam (Olanda), programmati per metà marzo.

“Il focus primario è affinare le strategie di gara nelle prove individuali e cercare qualche risultato di spessore con le staffette, alle quali in questa stagione in molte occasioni è sfuggito per questione di dettagli”, ha dichiarato il capo allenatore azzurro Kenan Gouadec.