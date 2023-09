Si: ecco Proxima, il 14 Conte a Salerno, 15 Fratoianni a S. Fiorentino, 17 Schlein a Barletta

Settembre 7, 2023

Roma, 7 set. (Adnkronos) – Inizia la prossima settimana Proxima, la festa nazionale di Sinistra italiana, che si svolgerà contemporaneamente a Sesto Fiorentino, Perugia, Salerno e Barletta, perché “vogliamo portare il dibattito e il nostro impegno in tutta Italia”. L’opposizione al governo Meloni, la prossima sfida delle europee, la costruzione di una alternativa credibile per l’Italia, saranno i temi al centro degli incontri. Non mancheranno ovviamente i momenti musicali e artistici. Ecco, il programma dell’evento.

Mercoledi 13 settembre a Sesto Fiorentino, alle ore 21, si inizierà con il panel ‘Prima di tutto la pace’, con il presidente di Arci Toscana, Simone Ferretti, Andrea Bigalli di Libera, Bruno Possenti dell’Anpi, Luciana Castellina e Giovanni Paglia della segreteria nazionale di Sinistra italiana.

Giovedi 14 settembre a Salerno, in piazza Mario Ricciardi, alle ore 18, apertura della festa. A seguire ‘Benessere psicologici tra scuola e lavoro’, modera Teresa Spinelli Speranza dell’Unione giovani di sinistra, intervengono: Lucretia Paravia, psicologa, Raffaele Sabbetta counselor e pedagogista clinico, Gabriele Sottile coordinatore Link Fisciano. Alle ore 19 ‘Accoglienza e convivenza – Un percorso sempre più difficile per rifugiati e richiedenti asilo dopo il decreto Cutro’. Ne discutono Anselmo Botte del Forum antirazzista Salerno, Selly Kane, responsabile nazionale politiche dell’immigrazione Cgil, Martina Morini, giornalista a bordo delle navi di soccorso nel Mediterraneo. Laboratorio artistico ‘Urla da Cutro’: insieme diamo vita ai pezzi dell’imbarcazione naufragata a Steccato di Cutro. Alle ore 21 Serena Bortone intervista Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana, e Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle.

(Adnkronos) – Giovedì 14 settembre a Sesto Fiorentino, alle ore 18.30 ‘Un anno di umanità in marcia’, intervista ad Ilaria Cucchi. Alle ore 21 ‘Sopra a ogni testa un tetto – Il diritto alla casa’, intervengono la deputata dell’Alleanza Verdi Sinistra Francesca Ghirra, Alberto Mini dell’Unione degli studenti universitari, Laura Grandi del Sunia, Francesco Riommi, coordinatore nazionale dell’Unione giovani di sinistra. Venerdì 15 settembre, poi, sempre a Sesto Fiorentino, alle ore 18 “Beni Comuni, servizi pubblici e politiche educative. Il cambiamento può partire dalle città “ incontro con gli amministratori di SI, Reti Civiche e ambientaliste della Toscana. Coordina il sindaco di Sesto F. Lorenzo Falchi. Alle ore 21 Daniela Preziosi intervista Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana.

Mentre a Barletta alle ore 18 ‘Barletta, quale alternativa all’amministrazione di destra?’ con Annamaria Cafiero, Cosimo Bruno del Pd, Silvestro Mezzina Psi, Ruggiero Crudele Italia Viva, Francesco Giordano Azione, conduce Pino Curci. Alle ore 19.30 ‘Contro il carovita, aumentare fli stipendi, ridurre la precarietà, salario minimo subito’ con la segretaria Cgil Puglia Gigia Bucci, Francesco Carbonara lavoratore Selectika ex Om di Bari, Tino Magni, presidente commissione d’inchiesta del Senato sulle condizioni di lavoro e sicurezza. A Perugia alle ore 18 “La destra e il sindaco Romizi hanno fallito. Costruiamo l’alternativa per Perugia”, alle ore 21 “Nodo di Perugia, le ragioni del no” introducono Mariano Sartore e Simonetta Cianetti presidente del comitato Sciogliamo il nodino. Intervengono la capogruppo dell’Alleanza Verdi Sinistra in commissione trasporti di Montecitorio Francesca Ghirra, Emma Pavanelli deputata M5S, Gianfranco Mascia segretario Europa Verde Umbria, Walter Verini deputato Pd. Conclude Elisabetta Piccolotti.

Venerdì 15 settembre, ancora, a Salerno alle ore 17 “Il Paladino di Salerno – il sindaco sceriffo a fumetti” l’autore Daniele De Crescenzo dialoga con il giornalista Stefano Ferrara, alle ore 18 “Conversione ecologica, tutela del paesaggio, sviluppo sostenibile – l’ambiente al centro del programma per la provincia di Salerno” con Dario Barbirotti coordinatore Europa Verde Salerno, Elisabetta Barone consigliere comunale Salerno, Michele Grimaldi consigliere comunale Scafati, la presidente di Legambiente Campania Mariateresa Imparato, Grazia Montoro SI, alle ore 19 “Scardina Italia! – la sanità, la scuola, lo stato sociale verso l’Autonomia differenziata” con Serena Sorrentino segretaria nazionale Funzione Pubblica Cgil, Peppe De Cristofaro capogruppo senatori Alleanza Verdi Sinistra, Marco Saracino segreteria nazionale Pd, Filiberto Zaratti capogruppo Alleanza Verdi Sinistra in commissione affari costituzionali Montecitorio, alle ore 18.30 Monica Giandotti intervista il segretario nazionale Cgil Maurizio Landini e Nicola Fratoianni, segretario nazionale di SI.

(Adnkronos) – Sabato 16 settembre a Barletta alle ore 19.30 “Pace, Giustizia sociale ed ambientale, diritti: quale futuro per l’Italia e l’Europa” con Maria Campese segreteria nazionale SI, Nichi Vendola, Roberto Fico M5S, l’europarlamentare Massimiliano Smeriglio, Peppe De Cristofaro capogruppo senatori dell’Alleanza Verdi Sinistra. Mentre a Sesto Fiorentino alle ore 18.30 “Molto più di 194”. Incontro sul diritto all’aborto. Intervengono Marilena Grassadonia responsabile Diritti & Libertà di SI, Federica di Martino di Ivg Ho abortito e sto benissimo, Vittoria Costanza Loffi e Giulia Crivellini di Libera di Abortire, Alessia Ferri autrice di ‘Libertà condizionata’, alle ore 21 “Su gli stipendi, giù le emissioni. Per un nuovo modello di sviluppo” con Marco Grimaldi vicecapogruppo deputati Alleanza Verdi Sinistra, Fausto Ferruzza Presidente Legambiente Toscana, Daniele Calosi segretario Fiom Firenze-Prato-Pistoia, Beatrice Corsi di Ecolò. A Salerno, alle ore 17.30 presentazione del libro “L’Onda” con gli autori Fernando Argentino e Piero Lucia. Introduce Luigi Crucito, alle ore 18.30 “Lavoro, redditi, diritti” illustrazione della proposta di legge sul salario minimo e della manifestazione nazionale Cgil del 7 ottobre con Franco Tavella segretario Spi Cgil Campania, il capogruppo in commissione lavoro Montecitorio Franco Mari. alle ore 20 “Ciao Bella – Non Starò zitta”, lettura di brani tratti da opere e interviste di Michela Murgia a cura de “Le Cassandre”.

A chiudere domenica 17 settembre a Barletta alle ore 18 “Quale futuro per la Puglia?” Con Nico Bavaro Segretario SI Puglia, Domenico De Santis segretario regionale Pd, Leonardo Donno M5S Puglia, Fulvia Gravame Coportavoce Europa Verde Puglia. Alle ore 20 Francesca Schianchi intervista la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein e Nicola Fratoianni segretario nazionale di SI. Mentre a Sesto Fiorentino alle ore 18.30 presentazione del libro “Sanità pubblica addio” con l’autore Ivan Cavicchi, Paolo Malacarne. alle ore 21 “Quale futuro per la Toscana” con il segretario toscano di SI Dario Danti, Emiliano Fossi segretario regionale Pd, Irene Galletti presidente M5S Toscana, Eros Tetti portavoce Europa Verde Toscana, Rossano Rossi segretario Cgil Toscana. Coordina Giorgio Bernardini del Corriere Fiorentino.

A Perugia, poi, alle ore 18.30 presentazione del libro “Il prigioniero americano” con l’autore Giovanni Dozzini e il giornalista Roberto Vicaretti, alle ore 20 “Perugia e il caro affitti, cosa fare?”. Con Simone Agutoli dell’Unione degli Studenti Universitari, il coordinatore Link Perugia Nicola Cardinali, il coordinatore nazionale dell’Unione Giovani di Sinistra Francesco Riommi, la capogruppo dei deputati dell’Alleanza Verdi Sinistra Luana Zanella.