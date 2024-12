Siaria: Usa, ‘distrutte armi nella parte est del Paese’

3 Dicembre 2024

Damasco, 3 dic. (Adnkronos) – Le forze statunitensi hanno distrutto lanciarazzi montati su camion, un carro armato e mortai nella Siria orientale, che costituivano una “minaccia chiara e imminente per le forze americane e per le forze della coalizione”. Lo ha reso il ​​portavoce del Dipartimento della Difesa americano, generale Pat Ryder, riferendosi alla coalizione internazionale che combatte il gruppo Stato islamico (Isis) nella regione. “Continuiamo a indagare su chi ha utilizzato queste armi, ma dobbiamo essere consapevoli che nella zona ci sono gruppi filo-iraniani che hanno compiuto attacchi” in passato, ha aggiunto Ryder.

Gli Stati Uniti hanno schierato circa 2.500 soldati in Iraq e 900 in Siria nell’ambito di una coalizione internazionale creata nel 2014 per combattere i jihadisti del gruppo Stato Islamico, che aveva preso il controllo di intere aree del territorio siriano e iracheno prima di essere sconfitto nel 2019.