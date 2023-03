Siccità: Carra (Coldiretti Lombardia), ‘Regione sia regista e coordinatore’**

Marzo 1, 2023

Milano, 1 mar. (Adnkronos) – “Chiederemo alla Regione di fare da regia per ridurre, dove possibile, i minimi deflussi vitali e soprattutto di proporsi come coordinatore di tutti i bacini montani, in modo di poter rilasciare l’acqua quando è necessario per le irrigazioni. Queste sono le due cose più importanti da affrontare subito per poter ridare impulso alla stagione irrigua”. A dirlo all’Adnkronos è Paolo Carra, vice presidente di Coldiretti Lombardia in vista del tavolo regionale per l’utilizzo in agricoltura della risorsa idrica organizzato dalla presidenza della Regione, convocato per il prossimo 3 marzo.

Agire presto è fondamentale, spiega Carra e anche se il tavolo è stato posticipato, non c’è da perdere tempo: “Noi sapevamo che Fontana aveva espresso il desiderio di essere presente -dice Carra-; il fatto che abbia chiesto un rinvio per via dei suoi impegni” per la formazione della nuova giunta “conferma la sua volontà di esserci e questo non può che farci piacere. Evidentemente il presidente si è reso conto che la questione è molto difficile, sia per l’agricoltura che per i cittadini, perché l’acqua serve a tutti. Diciamo che si è presa coscienza di un problema molto serio”.

In ogni caso gli interventi devono essere adottati con rapidità e avere un raggio d’azione il più esteso possibile: “Anche se in questi giorni di pioggia gli invasi qualcosa la stanno recuperando -osserva il vice presidente di Coldiretti Lombardia- il rischio che la stagione irrigua parta in ritardo, male e soprattutto con gravi carenze, persiste”. E allora “considerando che dove il deflusso è stato ridotto le cose stanno migliorando, per fare in modo di non ritrovarci come l’anno scorso, totalmente privo di piogge, queste sono le cose da fare per attutire il colpo e prospettare una annata normale”. Ma, ribadisce, “c’è da intervenire molto velocemente, già nei prossimi giorni. E gli interventi vanno estesi su tutto perché così si potrà migliorare anche la stagione estiva”.