Siccità: Fontana, ‘lunedì governo dovrebbe decidere su stato di emergenza’

Milano, 1 lug.(Adnkronos) – “Probabilmente lunedì il governo prenderà una decisione sullo stato di emergenza”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un evento a Milano.

“In occasione di queste scelte -aggiunge Fontana- si dovrebbe tenere conto di tutte le necessità, sia quelle legato all’uso civile, sia quelle legate all’agricoltura e all’allevamento”. Perché “come ho sempre detto, bisogna cercare di utilizzare l’acqua che abbiamo in modo molto attento per evitare che ci siano dei problemi per uno dei comparti”.