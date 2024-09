Siccità: La Russa, ‘problema va affrontato non a livello regionale ma nazionale’**

28 Settembre 2024

Siracusa, 28 set. (Adnkronos) – “Credo che il problema siccità debba essere affrontato non a livello regionale ma a livello nazionale. La Sicilia ha sofferto di più quest’anno, certamente non è la prima volta. I cambiamenti climatici influiscono ma io sin da ragazzo ricordo che ciclicamente il problema della siccità era sempre al centro dell’attenzione. Penso che il governo centrale debba riflettere seriamente su come cercare di intervenire”. Così il Presidente del Senato, Ignazio La Russa a margine di un evento del G7 di Siracusa.