Giugno 21, 2022

Roma, 21 giu (Adnkronos) – “Ad Alessandria in un incontro pubblico per #AbonanteSindaco ho chiesto al Governo di proclamare lo #StatoDiEmergenza per la #siccità. La situazione è insostenibile, i danni sempre maggiori. Il nostro eco sistema va tutelato a partire da un piano straordinario per nuovi invasi”. Lo scrive su Twitter Enrico Letta.