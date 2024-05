Siccità: Lollobrigida, ‘in Senato lapsus evidente, sciacalli provano a farne caso’

10 Maggio 2024

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Se ci fosse qualcuno che si è sentito offeso dal mio evidente lapsus durante il Question Time vorrei chieder scusa. Agli sciacalli, che stanno provando a farne un caso, suggerisco invece di usare il proprio intelletto un pochino meglio, magari per informarsi su quello che il Governo Meloni ha fatto e sta facendo per risolvere questo enorme problema su cui i governi di cui facevano parte i loro partiti, finora, hanno fatto solo chiacchiere”. Così il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, in un video su Facebook, torna sulle sue parole ieri nell’aula del Senato per il question time, quando, rispondendo a un’interrogazione sulla siccità in Piemonte, aveva usato l’affermazione ‘per fortuna quest’anno la siccità ha colpito alcune zone del Sud e la Sicilia in particolare’, chiaramente riferita, spiega il responsabile dell’Agricoltura nel video, al fatto che in Piemonte non c’è la situazione dei “disastri fatti” in tanti anni in Sicilia, che ne è diventata “simbolo”.